Coronavirus, Lautaro cuore d’oro: donato materiale sanitario all’ospedale di Mendoza

Un ruolo attivo, importante, dettato non solo dalla disponibilità economica, ma anche e soprattutto da una forte sensibilità e un forte attaccamento alla sua patria che, come il resto del mondo, vive un momento incredibilmente complicato. Lautaro Martinez ancora al fianco della sua Argentina nella lotta contro il coronavirus. Come riportato da serargentino.com, infatti, l’attaccante dell’Inter ha deciso di fare una cospicua donazione di materiale sanitario all’ospedale El Carmen di Mendoza, città di Agustina Gandolfo, la sua fidanzata.

Il portale riferisce che nella struttura, sotto forte pressione per il gran numero di ricoverati e per la carenza di materiale sanitario, sono arrivati numerose attrezzature, donate proprio dalla coppia nerazzurra: dalle mascherine ai guanti, dal gel disinfettante ai camici per il personale sanitario. La donazione è arrivata tramite la famiglia Gandolfo. Dottori e infermieri hanno ovviamente ringraziato Lautaro e Agustina. Nell’ospedale di Mendoza un po’ di sollievo, grazie anche a Lautaro. Che, dopo la donazione di qualche giorno fa, si ripete ancora.

(Fonte: serargentino.com)