Lautaro destinato a diventare il nuovo capitano dell’Inter. E c’è un particolare curioso

"La promozione è diventata effettiva in seguito alle partenze di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Samir Handanovic, il cui contratto con l’Inter è scaduto il 30 giugno, sembra fuori dai programmi del club che pare orientato ad avere tre portieri nuovi. Ma in ogni caso lo sloveno partirà chiaramente dietro un titolare e una riserva tra i pali, senza alternanza e dubbi iniziali come successo nella scorsa stagione con Onana. Quindi l’Inter avrà un nuovo capitano. E Lautaro per anzianità di permanenza può vedersela solo con Stefan De Vrij. Gli altri papabili – Nicolò Barella e Alessandro Bastoni – hanno varcato i cancelli della Pinetina dodici mesi dopo Lautaro".

"E c’è anche un altro particolare curioso. Nelle dieci occasioni in cui il numero 10 ha avuto il simbolo del leader della squadra è arrivata una sola sconfitta, peraltro ininfluente: a Monaco di Baviera con il Bayern. Poi con Lautaro capitano è stata conquistata la finale con il doppio successo in semifinale col Milan. Biglietto staccato per la finale anche in Coppa Italia con l’1-0 alla Juventus nel ritorno della semifinale. E la stessa semifinale era stata garantita dall’1-0 all’Atalanta ai quarti, sempre con Lautaro in campo con la fascia al braccio".