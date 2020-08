SM – Lautaro vuole sbloccarsi in Europa League: il Toro a caccia di un ‘doppio regalo’

L’infortunio di Sanchez contro il Bayer Leverkusen apre la strada ad una riconferma per Lautaro Martinez che, contro lo Shakhtar Donetsk, dovrebbe essere confermato al fianco di Lukaku. Come riportato da Sport Mediaset, il Toro vuole farsi un doppio regalo di compleanno che cade sabato, il giorno dopo la data della finale di Europa League: il primo gol nell’altra coppa europea e il pass per giocarsi il primo trofeo della carriera.

PRESENTE E FUTURO – L’Inter spera di rivedere presto il Lautaro pre-lockdown perché, dalla ripresa, i gol sono stati solo 2, a differenza degli 8 di Lukaku, autore di 31 gol in stagione contro i 19 del Toro. Al termine dell’annata ci sarà poi tempo per valutare altri temi, ossia il rinnovo di contratto o altri eventuali assalti da Barcellona.