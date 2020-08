Inter, l’infortunio di Sanchez meno grave del previsto? GdS: “Per l’eventuale finale…”

“È una stagione così, interrotta, piena di “stop and go”, per Alexis Sanchez. Doveva essere l’annata in cui «riannodare il filo della sua carriera» (parole di Conte), invece è stata caratterizzata da lampi e frenate, da lunghe rincorse e infortuni sul più bello”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Alexis Sanchez. Ieri è arrivato il comunicato dell’Inter che conferma come gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in cileno abbiano evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Mancano 9 giorni all’eventuale finale ma per la Rosea non è da escludere il rientro: “Insomma, una lesione c’è e restano 9 giorni per recuperare l’attaccante: difficile, ma una possibile finale, magari contro lo United che lo ha appena lasciato andare, vale un tentativo. Da oggi terapie, con la squadra che cambierà campi di allenamento, usando quelli del Fortuna Dusseldorf e albergo, trasferendosi in uno del centro”.