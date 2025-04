Il Toro non ci sta, vuole godersi questa Champions fino in fondo. Sbaglia sul corner di Dimarco, ma ci arriva ancora per primo e indica la strada per la semifinale all'Inter. La furia di Lautaro è contagiosa, si propaga ed ecco il 2-1. Il capitano dell'Inter è clamoroso, quando sente l'odore della preda, la azzanna. Ha una voglia di vincere incredibile, una voglia che lo carica e gli fa trascinare tutti, compagni e avversari. Inzaghi veste i panni del Demone e muove la squadra, ma questa partita non finisce mai. E la palombella di Dier complica il finale dell'Inter. Ma è un finale stupendo. Sofferenza, tanta. Ma alla fine gioia, tantissima. Come il cuore, tantissimo cuore. E ora il Barcellona.