"Lautaro Martinez è tra i primi a sfilare davanti alla social media manager dell’Inter per entrare sul campo di allenamento. Una scena quotidiana, ma stavolta c’è qualcosa di diverso. La maglia dentro i pantaloncini? Sì, ma non è quella. La barba di un paio di giorni, come se non avesse tempo di radersi o come se fosse in assetto da battaglia? Sì, ma non è quella. È la faccia. Lautaro ci sta mettendo la faccia giusta. Concentrata, cattiva, pronta. Lautaro Martinez non sa se quella di sabato sarà l’ultima occasione di vincere la Champions League, ma la sta approcciando come se lo fosse. Ha imparato da solo questo avvicinamento perché quando è arrivato a Milano, nel 2018, la squadra lottava per il quarto posto, non per entrare nella storia".