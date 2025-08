Inter, Lautaro già in forma. Promossi Bonny e Sucic, bene anche Pio Esposito

Sucic 7 - Bella palla per Lautaro, poi qualche spunto di qualità. Bene da mezzala destra in un centrocampo a tre.

Lautaro 7 - Il solito gol di qualità con lo scavino, l’imbucata per Bonny, un paio di occasioni fallite. Il Toro lancia messaggi in bottiglia a tutto il campionato: è in forma.