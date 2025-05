Terminato alla Pinetina il secondo allenamento in vista dell'ultima giornata di campionato che si giocherà a Como

Allenamento appena terminato alla Pinetina in vista dell'ultima partita di campionato. Lautaro e Frattesi si sono allenati ancora a parte sul campo, come era successo nella seduta di allenamento di ieri. Da programma i due giocatori dovrebbero di nuovo allenarsi domani con una seduta personalizzata e tornerebbero in gruppo giovedì.