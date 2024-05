Lautaro si veste di giallo: Thuram lo prende in giro sui social

Giallo come le due stelle dell'Inter, giallo come un pulcino. Thuram ha preso in giro il suo amico, e compagno d'attacco Lautaro Martinez , che è arrivato alla Pinetina - dove oggi sono ripresi gli allenamenti - tutto vestito di giallo.

Per scherzare con lui ha usato i social dove il francese ha pubblicato la foto dell'argentino con gli emoticon dei cuoricini, delle stelle e del pulcino e lo ha preso in giro come fa spesso per i suoi look. Il feeling della ThuLa che si è visto in campo passa anche attraverso una complicità che è cresciuta col passare del tempo.