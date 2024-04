"Il capitano al Milan ha segnato più volte (anche nella semifinale di Champions della scorsa stagione, come ricordato a Costacurta che lo accusava di non incidere in Europa) ma da bandiera sa bene che gioia extra darebbe ai tifosi vincendo proprio in casa del nemico. Anche perché Lautaro non si è certo dimenticato di quel 7 novembre 2021 in cui si fece parare da Tatarusanu il rigore che avrebbe riportato i nerazzurri a -4 dai cugini. Ora il Toro sa di avere tante altre armi per fare male al Milan", sottolinea La Gazzetta dello Sport.