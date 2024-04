"Lautaro però può pensare in grande e puntare al trono, al titolo di capocannoniere assoluto del derby di Milano, oggi nelle mani di Andriy Shevchenko, con 14 reti. E se Martinez riuscisse nell’impresa, oltre a Shevchenko staccherebbe attaccanti che sono ormai monumenti: Meazza (13), Nordahl e Nyers (11). Non sarà impossibile, se Lautaro prolungherà il contratto con l’Inter. Dicono che tutto sia fatto, ma finché non arrivano le firme... Lautaro per la seconda stella e per la caccia a Sheva, Un incubo doppio per i tifosi del Milan, nostalgici e gelosi dei tempi di Shevchenko", precisa il quotidiano.