Lautaro, che fare? Il Toro ha fame di record, ma Inzaghi lo gestirà

"E Lautaro Martinez? Il Toro ha fame, il record di gol in una singola stagione di Serie A non è impossibile da raggiungere. Ma anche lui sarà gestito, magari a partita in corso come accaduto nelle ultime uscite. Lo sprint in campionato ha alzato gli obiettivi: ora che la seconda stella si vede nitida, perché non puntare alla luna?".