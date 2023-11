Lautaro e la classifica marcatori: può battere il record di Higuain e Immobile

"Fin qui l'argentino in Serie A ha segnato quasi il 45% delle reti nerazzurre (12 su 27). Tornando al record di Higuain e Immobile, l'attuale campione del mondo è perfettamente in media per poter pensare in grande visto che dopo 11 giornate l'ex Napoli era a 8 reti e l'attuale punta della Lazio ne aveva siglata una in più (13) con ben quattro doppiette. Nel frattempo Lautaro, alla prima stagione con la fascia da capitano al braccio, è entrato ancor di più nei libri di storia interisti, piazzandosi con il suo ruolino alle spalle di Angelillo, capace addirittura di segnare 19 gol nelle prime 11 partite di campionato nella stagione 1958/59. Si è trattato dell'ennesima conquista per il Toro, che da poco aveva superato le 250 presenze in nerazzurro e già a inizio stagione era entrato con prepotenza nei primi dieci marcatori di tutti i tempi del club".