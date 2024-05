"Rimandati. Non a settembre, sarebbe troppo tardi e vorrebbe dire avere in rosa un giocatore - anzi, “il” giocatore - ma a oggi. Il primo incontro tra i dirigenti dell'Inter e l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è andato in scena ma non ha portato a nulla. È stato interlocutorio ed è servito per preparare il terreno al secondo round, probabilmente quello decisivo. Dentro o fuori. O ci stai, caro Lautaro, oppure non si parla più di rinnovo ma di cessione. L’umore è indecifrabile. È una partita a scacchi in cui nessuno vuole far trasparire un’emozione". Apre così l'articolo di Libero in merito alla trattativa tra l'Inter e Alejandro Camano per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.

"Anzi, l’Inter chiede a Lautaro di far leva sulle sue, di emozioni perché più di così non può fare. Il club è già andato incontro al giocatore, aggiungendo bonus fino a 2 milioni agli 8 milioni netti a stagione di base fissa. Lautaro - o, per meglio dire, l’agente, perché il giocatore non è ancora davvero sceso in campo in questa partita - non si è mosso dalle richieste: 12 milioni a salire per tre anni. In attesa del momento della verità si può applaudire il modo di fare dell’Inter, che ha saputo mantenere un buon rapporto durante la stagione e ha chiesto un incontro chiarificatore non appena è terminata. C’era uno scudetto da vincere e ora c’è un mercato da programmare. Ovviamente la situazione Lautaro è decisiva: averlo in rosa è un conto, doverlo vendere è un altro. Significherebbe cercare un acquirente, trattare, incassare e comprare un degno sostituto. Diverso è rifinire il reparto. La terza via della permanenza fino alla scadenza non viene presa in considerazione dal club, semmai il (nostro) sospetto è che sia la preferita dell’entourage del giocatore", aggiunge il quotidiano.