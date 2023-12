Inter-Udinese, Lautaro: “Andiamo avanti sulla nostra strada”

Il capitano ha segnato il 28esimo gol in questo 2023 e nel post tradizionale che segue la partita ha ancora una volta elogiato la squadra

Lautaro Martinez , dopo la vittoria dell'Inter contro l'Udinese , nella quale ha segnato il gol del quattro a zero, il suo ventottesimo gol nel 2023, ha scritto un post sui social per raccontare ai suoi follower della vittoria nerazzurra davanti al popolo del Meazza.

"Andiamo avanti sulla nostra strada. Complimenti a tutti. Grazie tifosi per l’affetto di sempre. Bravi ragazzi", ha scritto l'attaccante interista in un post dedicato alla partita nel quale ha inserito le foto dell'esultanza al suo gol sotto la Curva dell'Inter e la foto di gruppo scattata prima della partita. Ancora una volta nelle sue parole post partita ha sottolineato la sua voglia di segnare ma per il bene della squadra che ha sposato. E il matrimonio può continuare, con la firma sul rinnovo che arriverà a breve, ancora a lungo.