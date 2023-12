Inzaghi: “Cosa manca all’Inter? Lo dirà il tempo. Conto su Frattesi. Martedì…”

Sono contento, stiamo lavorando molto bene da luglio ma il merito è dei ragazzi, per lo spirito. Sono tutti coinvolti, li facciamo sentire tutti importanti, siamo 22 di movimento e tre portiere. Avevamo assenze importanti e non si è visto, adesso arrivano altre partite e dobbiamo continuare così.

-Lautaro che riprende palla per il quarto gol, Acerbi che richiama i compagni: sembra facile ma non è scontato. Cosa manca all'Inter ora?

In questo momento non è semplicissimo. Lo dirà il tempo. Dovremo essere bravi a mantenere il livello della prestazione sapendo che il viaggio è lungo, ci saranno difficoltà e li dovremo essere bravi. Abbiamo la fortuna di avere una società importante, presente, un pubblico meraviglioso, dobbiamo continuare così. Ma i primi quattro mesi sono stati fatti nel migliore dei modi.

Ho detto di stare sereno, era l'ultimo dubbio, se farlo partire dall'inizio. Non l'ho messo dentro e glielo ho voluto dire ma non serve perché lui sta facendo benissimo. Per come lavora vorrebbe più spazio, ci sono due grandi centrocampisti in quel ruolo, sono contentissimo di lui e probabilmente martedì sarà utile alla squadra.