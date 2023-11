Lautaro, in Juve-Inter motivazione surplus per migliorare numeri personali

Sarà una gara che se non è decisiva perché siamo ancora a novembre, è comunque davvero fondamentale. Per l'Inter per sottolineare il primo posto e per la Juventus per lanciare la sua sfida nella corsa per lo scudetto. Dopo le partite delle Nazionali la Pinetina si sta piano piano ripopolando. Inzaghi non potrà contare su Bastoniche si è procurato una lesione al polpaccio destro e non ci sarà neanche Pavard. Dovrà quindi puntare su Dumfries e Darmian.