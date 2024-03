Stagione da record per Lautaro Martinez , già arrivato a quota 26 centri complessivi, di cui 23 in campionato. Il capitano dell'Inter viaggia sostanzialmente a una media di una rete a partita, ritmo insostenibile quasi per tutti. Nella corsa alla Scarpa d'Oro l'attaccante argentino è secondo, alle spalle di Harry Kane.

Ma oltre a questo obiettivo c'è un altro record a portata di mano per quanto riguarda la storia nerazzurra, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Lautaro Martinez va all'inseguimento di Harry Kane, l'unico giocatore ad aver segnato più di lui in questa stagione nei cinque campionati europei top. Kane, Bayern, è a quota 27 centri, mentre Lautaro è a 23 (e potrebbe diventare il primo interista a realizzare almeno 24 gol dopo 27 partite in una singola stagione: l'ultimo è stato Vieri nel 2002/03)".