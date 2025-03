Lautaro Martinez a inizio stagione era probabilmente l’attaccante più ambito al fantacalcio, nonché il più pagato nella maggior parte delle leghe. Fin qui, però, ha deluso le aspettative di chi si aspettava i soliti numeri da bomber di razza: dopo tre stagioni consecutive sopra i 20 gol, quest’anno è fermo a 11 reti e 3 assist. Difficile, ma non impossibile, arrivare a quota 20.

La sua fanta-media del 7,57 lo colloca al sesto posto tra gli attaccanti, ma nell’ultimo periodo sta ritrovando quella continuità sotto porta che gli era mancata all’inizio. Con un finale di stagione in crescendo, ha tutte le carte in regola per scalare questa classifica. Chi l'ha preso e tenuto fin qui, ormai fa bene a tenerlo fino alla fine, anche perché ora si è nuovamente svalutato dopo l'infortunio (ma dovrebbe saltare una sola partita di campionato, contro l'Udinese).