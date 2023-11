CdS – Inter, Lautaro vuole alzare la media realizzativa anche in Champions League

Autentica macchina da gol in campionato, con 12 gol già segnati nelle prime 11 partite, Lautaro Martinez punta ora a migliorare il suo score in Champions League, dove è fermo a una rete in 3 gare. Numeri evidenziati così dal Corriere dello Sport: "Adesso i riflettori si spostano sull'impegno di mercoledì a Salisburgo e di fronte a un ruolino del genere in Italia ci si aspetta tanto anche dai match di Champions, dove fin qui il Toro è rimasto a secco contro gli austriaci e il Benfica dopo aver debuttato in casa della Real Sociedad con la rete decisiva per il pareggio. In particolar modo contro i portoghesi ci aveva provato a ripetizione, tirando ben dieci volte e colpendo due legni. In Austria servirà ancora il suo killer instinct per inseguire un nuovo successo e strappare una potenziale qualificazione agli ottavi con 180' in anticipo.