Lautaro, quando Milito disse: “Sono molto fiero di lui”

In uno speciale di Skysport dedicato a Lautaro Martinez dalle origini a oggi, 'El Toro de Bahia Bianca' era stato intervistato Diego Milito, ex attaccante nerazzurro che in comune con il capitano non ha solo l'Inter ma anche il Racing, la squadra da cui il club ha prelevato nel 2018 il giocatore.

«Ci scambiamo messaggi, anche quando arrivo a Milano. Cerco di non disturbarlo perché so che ha poco tempo e ha famiglia. Ci scriviamo, specie nei momenti di difficoltà mi faccio sentire, quando non fai gol, per due-tre giornate, so cosa prova un attaccante e penso che un messaggino di appoggio lo può apprezzare. Non è solo argentino, è cresciuto nella nostra squadra, il Racing, ed è un momento di grande orgoglio per tutti noi. Sono molto fiero di lui», aveva Dieguito a proposito di Lauti e le parole sono state ritrasmesse ieri dopo la grandissima prestazione in Champions di Lautaro. Contro il Bayern. Contro la squadra a cui Dieguito, nel 2010 aveva segnato la doppietta della vittoria.