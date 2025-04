Doppio flop in attacco — Coloro che sono mancati totalmente e con ben poche giustificazioni sono stati Taremi e Correa. Anche a Bologna, la loro prestazione è stata sconcertante, seppur non sorprendente in ragione dei precedenti. La doppia stecca è stata innanzitutto sul piano dell’atteggiamento. Ecco perché l’iraniano non può appellarsi alla pubalgia che lo ha condizionato nei mesi scorsi. La verità è che non è mai riuscito a calarsi nel clima delle partite: sempre dimesso, passivo, avulso. Chiaro che, a fine anno, dovrà essere presa una decisione sul suo futuro, al di là dell’anno di contratto che ancora gli resta. Per il Tucu il dubbio non si pone nemmeno. Non sarebbe rimasto già in questa stagione se avesse accettato qualche proposta che gli era arrivata: l’ultima quella del Genoa, a gennaio. Ad ogni modo, essendo in scadenza, saluterà senza rimpianti.

Ora o mai più — Più che al futuro, però, l’Inter deve badare ad un presente che ancora la vede in corsa per tre trofei. Già domani, i nerazzurri si giocheranno la finale di Coppa Italia con il Milan. E per Inzaghi c’è il grande interrogativo su come presentarsi all’appuntamento: ancora con i titolari, oppure affidandosi al turn-over? Con la sfida con la Roma in programma sabato e subito dopo quella con il Barcellona, è inevitabile dover dare fiato a qualcuno. Ma ci sono ruoli e posizioni più delicate di altre, non avendo vere alternative o sostituti all’altezza. Il primo nodo, evidentemente, è l’attacco. Perché Lautaro si è spremuto nelle due battaglie con il Bayern e ha “tirato” il gruppo anche a Bologna. La logica vorrebbe, insomma, che nel quinto derby stagionale partisse in panchina per poi entrare in corsa. Già, ma con chi al suo posto? Arnautovic dovrebbe farcela a cominciare dall’inizio. Al suo fianco, dunque, toccherebbe ad uno tra Taremi e Correa, con l’incognita della reazione di San Siro al primo pallone sbagliato: non la migliore delle prospettive...

Le altre possibili scelte — Oltre a Lautaro, chi non riposa mai è Calhanoglu. Colpa anche delle squalifiche di Asllani, che, però, in ogni caso, quando chiamato in causa, ha sempre fatto sentire la mancanza del turco. Domani, effettivamente, potrebbe avere una nuova occasione: starà a lui giocarsela al meglio. Ad ogni modo, la rifinitura di oggi darà indicazioni più chiare. Anche Darmian, ad esempio, avrebbe bisogno di una pausa, in attesa del rientro di Dumfries. Mentre dei cosiddetti titolari, troveranno posto dall’inizio sicuramente Bastoni e Mkhitaryan, squalificati con la Roma, e con ogni probabilità pure Dimarco a sinistra", si legge.