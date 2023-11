EDICOLA / CdS: “Lautaro, quanto vale. Riscrive la top10 degli assi”

Prima pagina del quotidiano sportivo dedicato all'argentino che sta trascinando l'Inter in Serie A e CL

La prima pagina del Corriere dello Sport se la prende Lautaro Martinez . "Quanto vale. Lautaro riscrive la top10 degli assi. In campionato segna il doppio di Giroud, Lukaku e Osimhen. Haaland e Mbappé leader in Europa però l'argentino sta incidendo più di Lewandowski e Vinicius Junior", si legge sul quotidiano sportivo.

Gli altri titoli solo per la Roma "testa al derby" dopo la sconfitta in Europa League con il commento di Mourinho: «Noi orribili». Sulla Juve si legge: «Una squadra all'italiana, così vola Allegri. I segreti vincenti di Max. Non solo solidità difensiva ma anche una storica vocazione: gli italiani giocano il 41% dei minuti».