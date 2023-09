Lautaro: “Pronti a cominciare in CL. Io più completo? Cerco sempre di fare il mio”

Lautaro Martinez , alla vigilia del ritorno in Champions dell'Inter dopo il secondo posto nello scorso torneo, ha parlato ai microfoni di Inter TV della sfida con la Real Sociedad.

Sì, li conosciamo e abbiamo visto questi giorni questa squadra. Sono forti, hanno giocatori importantissimi. Dobbiamo fare quello a cui ci siamo preparati in questi giorni, abbiamo recuperato energie e siamo pronti per cominciare il nostro nuovo percorso in questa competizione.