Dopo aver toccato quota 133 reti per il Toro c'è la possibilità di registrare un altro record. Con il gol segnato contro la Stella Rossa, Lautaro Martínez ha toccato quota 13 reti in UEFA Champions League con la maglia dell’Inter. Il suo prossimo gol lo porterà ad eguagliare Adriano come giocatore che ha realizzato più reti nella competizione con i nerazzurri.