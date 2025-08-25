Questa volta l’avvicinamento di Lautaro alla nuova stagione è stato diverso rispetto a un anno fa

Questa volta l’avvicinamento alla stagione è stato diverso. Niente Coppa America, niente vacanze spezzate o preparazione compressa. Lautaro Martinez si è presentato al via del suo ottavo campionato in maglia nerazzurra con le pile cariche e lo sguardo rivolto alle nuove sfide. "Da questa sera i gol torneranno a pesare e nel corso delle amichevoli estive Lautaro ha già fatto le prove, siglando due reti e testando i nuovi ingranaggi voluti da Chivu, oltre a legare con i nuovi compagni di reparto come Pio Esposito e Bonny. Proprio con i più giovani il Toro avrà un ruolo particolare, dovendo mostrare loro la strada da percorrere e la fame da metterci per arrivare ad altissimi livelli".

"I tempi dell'estate scorsa erano stati così compressi da influire sulla preparazione e di conseguenza il rendimento ne aveva risentito. L'andamento di Lautaro era stato a corrente alternata per diversi mesi, soprattutto in campionato, salvo poi vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Quest'anno il goleador interista punta ad avere maggior continuità nell'arco dell'annata, anche perché avverte in particolar modo la responsabilità e il peso sulle spalle di essere il capitano".

"L'ottavo campionato di Serie A che sta per iniziare lo mette di fronte anche a una nuova sfida realizzativa, dopo aver toccato l'apice in termini di gol nel campionato di due anni fa, quando aveva condotto la squadra alla seconda stella con 24 reti all'attivo. Nell'ultima stagione è rimasto ben sotto quota 20, dopo averla superata per tre anni di fila, e fin da stasera il capitano interista vuole porre rimedio".

