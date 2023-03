TS – Inter, Lautaro torna capitano e va a caccia di rivincite. Contro il Porto…

Non sono stati giorni facili per Lautaro Martinez : l'attaccante argentino si è reso protagonista di una brutta prestazione contro lo Spezia, gara in cui ha anche sbagliato un calcio di rigore, e punta ora a riscattarsi contro il Porto. Per l'occasione il Toro tornerà capitano, e intende trascinare l'Inter ai quarti di finale di Champions League.

Magari, come scrive Tuttosport, ripetendo quanto fatto un anno fa a Liverpool: "Per il Toro - che tornerà a indossare la fascia da capitano essendo Handanovic e Brozovic in panchina - sarà l'occasione di prendersi la rivincita dopo il rigore sbagliato a La Spezia (tiratori dal dischetto saranno Lukaku, se in campo, e Calhanoglu). L'argentino finora ha collezionato gol al Camp Nou, ad Anfield e pure a Madrid (ma a Valdebebas) e non vede l'ora di mettere la tacca pure sul Dragão, per sfogare tutta la rabbia accumulata nella serataccia di Spezia".