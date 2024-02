Il capitano dell'Inter non è mai stato così prolifico in carriera: in campionato è già arrivato a quota 20 reti

Fabio Alampi Redattore 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 13:51)

Stagione fin qui da incorniciare per Lautaro Martinez, mai così prolifico sotto porta in carriera. Per l'attaccante dell'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, ci sono ora 3 traguardi possibili in Serie A: "Un romanzo pieno di gol, cominciato cinque anni e mezzo fa con la prima rete in campionato alla terza presenza in nerazzurro. Era il 29 settembre 2018 e, grazie a un colpo di testa su cross di Dalbert, Lautaro spianò la strada verso il successo contro il Cagliari. Da quel giorno non si è più fermato, per la gioia dell'Inter e dei suoi tifosi.