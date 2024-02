Implacabile in campionato, un po' meno in Champions League: la stagione fin qui eccellente di Lautaro Martinez, se proprio bisogna cercare il pelo nell'uovo, ha un piccolo neo. La media realizzativa in Serie A del capitano dell'Inter è molto diversa da quella in Europa, come evidenzia il Corriere dello Sport: "In Serie A le partite sono diventate 195 e i gol 99, fino all'ultimo messo a referto la scorsa settimana contro la Salernitana. A Lecce la punta di Bahia Blanca potrebbe fare 100, sempre che Inzaghi non allarghi il turnover preferendogli Sanchez in coppia con Arnautovic.