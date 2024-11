Non è bastato all'Argentina il gol segnato da Lautaro Martinez per evitare la sconfitta per 2-1 contro il Paraguay, match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale: il capitano dell'Inter ha sbloccato il punteggio dopo 11 minuti con un gran diagonale mancino, ma gli avversari sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a Sanabria e Alderete.