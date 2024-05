Il capitano dell'Inter ieri ha ricevuto il premio Gentleman per la serie A e oggi sarà in Comune per l'Ambrogino

"Il «collezionista di premi» ha iniziato ieri sera una settimana che ricorderà a lungo nella sua vita ritirando un doppio riconoscimento, il Gentleman per la Serie A e quello come miglior giocatore dell’Inter. Stamani, da capitano, Lautaro Martinez guiderà la squadra in Comune dove al club nerazzurro sarà consegnato l’Ambrogino d’Oro, mentre domenica al termine del match contro la Lazio, alzerà la coppa dei campioni d’Italia. Il Toro è al settimo cielo anche perché poi arriverà il riconoscimento come miglior cannoniere della Serie A (è a quota 24 gol, mai così tanti) e magari quello come miglior giocatore del torneo, da parte della Lega", ricorda La Gazzetta dello Sport.