"Il 29 settembre del 2018 quando Lautaro realizzò, al Cagliari, il suo primo gol con la maglia dell’Inter, Javier Zanetti in tribuna a San Siro esultò con l’orgoglio di un fratello maggiore per la prodezza del giovane protetto. Negli l’occhi di Pupi, emblema dell’interismo per eccellenza, la soddisfazione per aver effettuato la scelta giusta: i nerazzurri avevano strappato al Racing di Avellaneda, grazie all’amicizia con Diego Milito e al blitz decisivo di Piero Ausilio in Argentina, il talento che aveva già sostenuto le visite mediche per l’Atletico Madrid. Quanta strada è stata percorsa da allora", sottolinea il Corriere della Sera.