Una sola missione in testa: alzare al cielo di Monaco di Baviera la Champions League, il grande trofeo che gli manca con l'Inter, e che tra l'altro lo avvicinerebbe nuovamente al Pallone d'Oro. Lautaro Martinez è pronto a vivere una notte da protagonista, come racconta Libero:

"Lautaro ha già vinto tutto tranne lei, la Champions che da un lato non sposterebbe nulla nella considerazione che bisognerebbe avere di lui ma dall’altro sposterebbe tantissimo, riavvicinandolo al Pallone d’Oro. In questi giorni si è allenato bene, al massimo. È pronto. Lo era già per Como a dir la verità ma si è deciso di non rischiarlo, data la situazione-scudetto. L’obiettivo era ed è una finale che merita di vederlo protagonista assoluto, essendolo stato per tutta la Champions".