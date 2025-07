L’Inter è arrivata al termine di una stagione intensa e travolgente con le batterie completamente scariche. Dopo 63 partite giocate, un finale di stagione senza trofei e un Mondiale deludente, serve tempo per ricaricare, per rimettere in moto testa e corpo. Per questo, la squadra nerazzurra si prenderà tre settimane di vacanza, un periodo utile per metabolizzare una stagione che ha lasciato più di un segno. "Tornata in albergo in zona Uptown, per l’Inter si è aggiunta pure la beffa innocente nel vedere (e sentire) a 100 metri appena di distanza un fiume di tifosi tricolor in estasi: la base della torcida del club di Rio era in un pub vicinissimo all’albergo nerazzurro e la festa carioca è andata avanti a lungo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.