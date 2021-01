Lautaro, un gol per entrare nella storia con Lukaku: obiettivo doppia cifra a metà stagione

L’Inter di Antonio Conte, dopo l’esaltante successo contro la Juventus, prosegue la sua preparazione per la trasferta di Udine. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, presenta una curiosa statistica riguardante Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi a secco nelle ultime tre uscite di campionato:

“Nelle ultime tre, contro Sampdoria, Roma e Juventus, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non hanno segnato. Domani, contro l’Udinese, cercheranno di tornare al gol, così da finire entrambi in doppia cifra il girone di andata (fin qui 12 per il belga, 9 per l’argentino): se finissero in doppia cifra sarebbe la prima volta dagli anni Cinquanta che una coppia gol arriva in doppia cifra dopo 19 giornate per il secondo anno consecutivo“.