EDICOLA / CdS: Lautaro e Osimhen subito padroni, si prendono la scena

In prima pagina le vittorie nella prima giornata di Serie A di Inter e Napoli

Il Corriere dello Sport racconta della prima giornata di Serie A e delle vittorie di Napoli e Inter rispettivamente contro Frosinone e Monza. Subito padroni. Osi e Lautaro si prendono la scena. Victor trascina il Napoli campione d'Italia e l'argentino spinge l'Inter. Che doppiette". Vittoria anche per la Fiorentina di Italiano: 4 a 1 sul Genoa.

Il quotidiano di spalla parla della morte di Mazzone: "Carletto uno di noi", il titolo scelto per ricordare un allenatore passato alla storia per record di presenza e per i tanti campioni che lo hanno amato. Considerato "padre e maestro". A fondo pagina anche il mercato della Roma con l'arrivo possibile di Zapata dall'Atalanta.