"I test fisici a cui si è sottoposto Lautaro Martinez dopo il suo rientro alla Pinetina (con un paio di giorni rispetto a quanto programmato) hanno dato ottimi risultati. Non c’è da stupirsi alla luce della comprovata professionalità del capitano e pure dai numerosi filmati postati durante le ferie tra Miami e le Bahamas che mostravano come l’argentino - nonostante le meritatissime vacanze post Copa América - mai ha smesso di allenarsi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Lautaro Martinez, destinato ad essere titolare contro il Genoa sabato prossimo, assieme a Thuram, nella prima ufficiale dell'Inter.

"La strada in cui sono costretti a muoversi Simone Inzaghi e il suo staff è ugualmente stretta, considerato che alla gara di Marassi con il Genoa mancano dieci giorni e gli infortuni che hanno messo fuori gioco prima Mehdi Taremi (soprattutto), quindi Marko Arnautovic rendono indispensabile la presenza in campo dell’argentino nella prima giornata di campionato. Quasi superfluo sottolineare come sia impossibile - visti i tempi strettissimi - effettuare una vera e propria preparazione, piuttosto il programma di lavoro di Lautaro nei prossimi giorni prevederà integrazioni rispetto a quello dei compagni. Questo - detto male - per “rabboccare il serbatoio” senza correre il rischio di ingolfare il motore dell’argentino che a Genova in campo deve garantire anche brillantezza, qualità fondamentale per un attaccante. Un lavoro di “taglio e cucito” che ricorda quello dei sarti: paragone che non è affatto strampalato perché nel lavoro aiuta tantissimo Inzaghi e il suo staff il fatto di conoscere bene lo storico del giocatore: dati e parametri che sono fondamentali per portare a termine la missione", spiega il quotidiano.