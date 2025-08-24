FC Inter 1908
Alla vigilia di una nuova stagione, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno messo da parte tensioni e incomprensioni
L’attacco dell’Inter sembra essersi ricomposto, come ai tempi migliori. Proprio alla vigilia di una nuova stagione, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno messo da parte tensioni e incomprensioni, ritrovando sintonia e voglia di trascinare la squadra.

"Molto si deve al lavoro di Cristian Chivu, tecnico-psicologo e “dittatore democratico”. L’allenatore ha usato il soft power già in America e ancora di più ad Appiano. Dal primo giorno di ritiro ha obbligato le due punte (e il resto della squadra) a riattaccare i cocci in tempi rapidi. Bisognava rimettere a posto gli stracci che erano volati via in Nord Carolina", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Più in generale, ha chiarito che la sua Inter entrerà nel futuro sempre tenendo un piede nel passato: rivoluzione nella conservazione, per questo ThuLa era e ThuLa sarà. Anche con Chivu non si prescinde dal tandem di attacco, spremuto oltre misura nelle ultime due stagioni di Inzaghi, anche per tragica carenza di alternative. Insomma, capitano argentino e gemello francese ripartono da titolarissimi, nonostante molto sia cambiato attorno a loro. Ad esempio, c’è una nuova generazione di punte fameliche che bussa alle loro porte".

(Gazzetta dello Sport)

