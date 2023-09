Inter, ci pensa ancora Lautaro. Dopo la partita tutti hanno capito perché è un vero leader

"Il senso della sua leadership è anche nelle parole dopo il triplice fischio: «Non abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Allo stesso tempo però era importante non perdere per non mettere subito in salita il girone. Questo punto è prezioso, l'abbiamo conquistato in uno stadio ostico e contro una squadra difficile da affrontare»".