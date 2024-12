Bobo Vieri, su DAZN, ha parlato di Lautaro Martinez e delle difficoltà di arrivare al gol in questo periodo: 6 gol in 18 partite stagionali per ora per l'argentino. «Io gli dico di stare tranquillo. Perché dai grandi attaccanti ci si aspetta sempre il gol. Ma non succede nulla se non segna, conta essere nel gioco, creare occasioni. Se non fa un tiro in porta si deve preoccupare ma lui ha sempre due tre occasioni nelle gare ed è sempre lì, in area, conta che continui a giocare per la squadra e che si crei le chance di segnare. Deve stare tranquillissimo», ha spiegato.