TS – Lautaro distratto, in Spagna è già ‘svalutato’: l’Inter ha bisogno del ‘Toro’ per tre motivi

Il gol in Inter-Cagliari, poi il buio. Continua il momento no di Lautaro Martinez, che dopo la rete contro i sardi lo scorso 26 gennaio scorso non è più riuscito a segnare. Una striscia negativa partita proprio a San Siro con l’espulsione contro i rossoblù.

Il rendimento del ‘Toro’ è calato, come sottolinea Tuttosport, ed è coinciso con l’inizio delle voci sul trasferimento al Barcellona a fine stagione. È inevitabile che Lautaro sia distratto: l’offerta da oltre 10 milioni e il richiamo di Messi lo hanno condizionato, nonostante l’amore all’Inter dichiarato più volte attraverso i social.

L’Inter e Conte hanno bisogno del Lautaro che ha trascinato l’Inter da inizio stagione e gennaio: solo così può sperare nella rimonta scudetto o nella vittoria dell’Europa League, oltre ad avere una posizione di forza sul tavolo delle trattative col Barcellona. E non a caso, in Spagna già si parla di un ‘Toro’ “a rischio svalutazione”.