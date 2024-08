Ex Inter, Lazaro: “Mi piace come lavora Vanoli. Questo il mio obiettivo”

"Mi piace tanto come lavora il mister, a noi quinti chiede di entrare più dentro al campo ed essere più presenti in zona d'attacco: mi piace questo nuovo modo di giocare, ci serve per fare un altro step in avanti". Così il laterale del Torino, Valentino Lazaro, fa un primo bilancio sul nuovo corso Paolo Vanoli. "Anche io posso calciare le punizioni, l'ho fatto spesso in carriera - ha continuato ai microfoni di Torino Channel - e speriamo di vincere qualche partita difficile su calcio piazzato".