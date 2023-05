Lazaro, il riscatto scade il 16 giugno. Il Torino chiede uno sconto all’Inter: ecco la proposta

"Nelle sfide successive, l’allenatore ha continuato a dare minuti a Lazaro che, pur non riuscendo a tornare ai livelli della prima parte di stagione, ha comunque dato il proprio contributo. Fino all’infortunio muscolare dei giorni scorsi, che lo costringerà ad assistere dalla tribuna alla sfida contro l’Inter. La società nerazzurra detiene ancora il suo cartellino e l'estate scorsa lo ha ceduto al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Troppi, in questo momento, per i granata, che puntano a spenderne 4, puntando magari sulla volontà del calciatore di continuare a lavorare con Juric. L’opzione per l’acquisto a titolo definitivo scade il 16 giugno: considerando l’infortunio e i buoni rapporti tra le due società, Cairo e Vagnati sperano nello sconto applicato dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Adesso è arrivato il momento di sedersi al tavolo delle trattative e tradurre le volontà in azioni concrete", precisa il quotidiano.