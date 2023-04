SERIE A – La Lazio batte lo Spezia 3-0 e consolida il secondo posto: +8 sulla Roma

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri piega lo Spezia al Picco e consolida il secondo posto. I biancocelesti chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile. Nella ripresa arriva il raddoppio con Felipe Anderson che insacca da due metri dopo una bella combinazione con Immobile.