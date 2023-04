In Spagna – Il Barcellona “fa fuori” Kessie: ha bisogno di cederlo per…Messi

Il club blaugrana pronto a riaccogliere l'argentino, ma deve far posto e a pagarne le spese potrebbe essere il centrocampista

Non è un mistero che il profilo di Franck Kessie piaccia ai dirigenti dell'Inter. A gennaio i nerazzurri e il Barça provarono a imbastire uno scambio di mercato che prevedeva l'ex rossonero e Milano e Marcelo Brozovic a Barcellona.

Alla fine i due club non trovarono un accordo e l'operazione saltò. In estate, però, il club nerazzurro potrebbe tornare alla carica per il centrocampista ivoriano.