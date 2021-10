Lazio-Inter, l’ex Inzaghi conquista l’Olimpico nel 44% delle giocate: le quote

I numeri dei bookmakers con le giocate in percentuali e le quote alla vigilia della sfida tra la Lazio e l'Inter di Inzaghi

Torna a Roma per la prima da ex contro la Lazio, contro cui, secondo gli scommettitori, parte nettamente favorito. Simone Inzaghi e l'Inter si avviano alla sfida di domani pomeriggio all'Olimpico con una larga fetta di preferenze, complice l'avvio altalenante dei biancocelesti in campionato. Su Planetwin365 il 44% delle giocate è andato a favore nei nerazzurri, contro il 28% finito su Sarri. Meno sbilanciato il giudizio delle quote, che pure danno avanti gli ospiti: in questo caso il «2» dell'Inter è a un sostanzioso 2,20, la Lazio si gioca a 3,35, mentre il pareggio (pure pronosticato nel 28% dei casi) pagherebbe 3,35.