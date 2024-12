Vittoria importantissima per l'Inter che si impone per 6-0 in casa della Lazio all'Olimpico. Queste le parole

Vittoria importantissima per l'Inter che si impone per 6-0 in casa della Lazio all'Olimpico. Prestazione incredibile per la squadra di Inzaghi. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, si è fermato il giocatore dell'Inter Dumfries: