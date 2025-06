Maurizio Sarri è tornato alla Lazio, ma si è ritrovato in una situazione ben diversa da quella prospettata al momento della firma

Gianni Pampinella Redattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 21:02)

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio, ma si è ritrovato in una situazione ben diversa da quella prospettata al momento della firma. Stavolta non c’entra l’indice di liquidità, che in passato aveva frenato i piani di mercato biancocelesti. A complicare tutto sono arrivati indebitamento e costo del lavoro allargato, che insieme formano un blocco pesante sulle operazioni in entrata.

"Sarri ha accettato e deciso di tornare alla Lazio all’inizio di giugno sapendo di ereditare una situazione complicata, dura, ma non proibitiva. Da immaginare un mercato faticoso, rinviato ad agosto per economia di scala e opportunità, sino a scoprirlo “bloccato” in entrata sino a gennaio (se Lotito non ripianerà), c’è una bella differenza. Come e perché sia successo, se la comunicazione tra le parti è stata totale o parziale, lo possono sapere soltanto il tecnico toscano e la dirigenza biancoceleste", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La società, a quanto risulta, conosceva la situazione nella sua complessità dalla fine di maggio. Da Villa San Sebastiano testimoniano di lunghe riunioni notturne per trovare una via d’uscita con Lotito negli ultimi sette-dieci giorni, dunque in epoca successiva alla firma di Sarri. Il dettaglio può incidere nella trasparenza e nel rapporto di fiducia. Maurizio ha scelto con entusiasmo enorme e totale serenità di accettare la proposta della Lazio. È chiaro che sia stato spiazzato dalle notizie apprese nelle ultime 48 ore. Ora sta cercando di capire cosa è successo e come la società intende muoversi".

"Convinti che al momento siano da immaginare smarrimento e umani dubbi ma non un passo indietro di Sarri, Lotito in queste ore dovrà spiegargli come e se cambierà il piano. I contatti tra Fabiani e il tecnico sono quotidiani. Mau valuterà bene nei prossimi giorni cosa è successo".

(Corriere dello Sport)