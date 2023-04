Lazio, Sarri: “Occhio al Monza, ha tolto punti anche a Inter e Juve. Corsa Champions…”

Vigilia di campionato per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti affronteranno domani il Monza in trasferta sperando di mantenere il passo e il secondo posto in classifica. Ne ha parlato così Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Prepariamo la gara di domani con la logica e con massima umiltà, la vittoria ci fa partire in vantaggio ma affrontiamo una squadra con elevati valori. Sanno metterti in difficoltà con il palleggio. Dopo le grandi vittorie quest’anno abbiamo perso un filo di motivazione, è un limite che dobbiamo superare”.

“Clinicamente sta bene ma non è ancora al 100% della condizione fisica. Vedremo se potremo usarlo per uno spezzone di gara. Zaccagni e Casale non convocati in nazionale? Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale io sono contento perché possono così allenarsi con me. Ormai il campionato non è più sostenibile, i ritmi sono assurdi. Il campionato non è più fattibile, ho sentito paragoni con NBA, una follia. Si gioca 38 minuti contro 90, nel calcio si prendono più botte rispetto alla NBA, al basket europeo un po' meno. Vecino ha giocato in Giappone e in Corea del Sud per disputare due amichevole”.