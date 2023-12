Lazio, scoppia il caso Vecino: l’ex Inter escluso e punito. Avrebbe risposto male…

In casa Lazio è scoppiato il caso Matias Vecino. Nella giornata di ieri il centrocampista si è allenato da solo e non verrà impiegato stasera all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. La Lazio, in serata, ha fatto chiarezza attraverso un comunicato: «Non convocato per motivi disciplinari». Come sottolinea il Corriere dello Sport, si parla di atteggiamenti sbagliati e di brutte risposte, avrebbe mancato di rispetto, non si è capito bene se nei confronti di un componente dell’area tecnica, come è trapelato dagli uffici di Formello.